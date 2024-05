Quando e dove si gioca la finale di Champions

Carlo Ancelotti con il suo Real Madrid conquista l’ennesima finale di Champions League. De Biasi in esclusiva ai nostri microfoni: “Risultato non scontato”. Nessuno come Carlo Ancelotti . Il tecnico italiano è sempre più il re delle coppe. La ...

E pensare che solamente due anni fa era un tifoso come tanti altri sugli spalti dello Stade de France per la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid . oggi , con addosso la stessa maglia, Joselu la giocherà. E il merito è tutto suo. ...

Bologna, Motta: "Prima la Champions, poi il futuro" - Bologna, Motta: "Prima la champions, poi il futuro" - Le parole di Thiago Motta in conferenza stampa in vista di Napoli-Bologna Dopo il pareggio di Torino, il Bologna si prepara a tornare in trasferta per affrontare il Napoli. A due giorni dall'incontro, ...

ROMA - Questa volta è il Bayern Monaco a rimanere paralizzato dall'effetto Bernabeu. Come due anni fa contro il City, il Real Madrid di Ancelotti raggiunge la finale di champions League grazie ad una ...

StampaTra qualificazione in champions League e finale di Coppa Italia, la Juventus si concentra su questo finale di stagione. Senza poter contare, però, sui suoi tifosi, almeno in casa. "Per noi finis ...