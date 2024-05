La rivelazione di Patric | Avevo perso il senso di vivere L’ultima cosa che volevo fare era giocare a calcio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Mi svegliavo la mattina senza la voglia diniente,ildi. Mi chiedevo perché dovessi andare a lavorare. La salute mentale è tutto“. Un periodo buio, il peggiore della sua vita:– difensore della Lazio – ha raccontato, ai microfoni di Lazio Style Channel, la suanale testimonianza. Problemi di ansia e di depressione vissuti in primana dal difensore spagnolo.si racconta: “attacchi di panico e in campo non vedevo il pallone”Prima di essere calciatori, esseri umani con tutte le loro fragilità. E i malumori dine influenzavano le prestazioni proprio sul campo: “Ci sono tante situazioni ma anche partite in cui non vedevo il pallone: ...