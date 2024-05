Arisa dimentica le parole della sua canzone - poi cade rovinosamente a terra

Arisa, disastro in diretta: dimentica la canzone e cade. Il video virale - arisa, disastro in diretta: dimentica la canzone e cade. Il video virale - Esibizione tra mille peripezie per arisa. La cantante è stata protagonista, in negativo, a Viva Rai2! con Fiorello. Ecco come è andata. Avrebbe senza dubbio preferito presentare la sua ultima canzone ...

