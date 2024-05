Chi era Felicia Bortolotta - attivista anti-mafia e madre di Peppino Impastato

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il nome diè salito agli onori della cronaca in seguito alla tragica morte del figlio. Il giornalista eucciso dallail 9 maggio 1978, nello stesso giorno in cui il cadavere di Aldo Moro fu ritrovato. Da quel momento lanon ha mai smesso di lottare per far incriminare i responsabili. Una donna semplice, unacome molte, è diventata il simbolo di una lotta sostenuta dall’amore e dal forte senso di giustizia., però, ha sempre dimostrato di avere una personalità molto forte e decisa. Primogenita di tre fratelli,Bartolotta nasce nel 1916 a Cinisi all’interno di una famiglia di agricoltori. Quando la obbligano a un matrimonio combinato, decide ...