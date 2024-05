I Radicali appoggiano Forza Italia alle prossime europee - ma senza candidati in lista

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Annunciamo il sostegno che darà il partito Radicale a questa campagna elettorale”, ha detto Antonio Tajani in una conferenza stampa con la presidente della commissione Esteri del Senato, Stefania Craxi, e Maurizio Turco, segretario nazionale dei. “Abbiamo parlato a lungo sia sul tema della giustizia, della separazione delle carriere, della giustizia giusta che è battaglia storica di Marco Pannella e delle carceri, situazione preoccupante del nostro Paese”, ha spiegato il vicepremier e segretario FI. Ma anche per la politica estera, ha aggiunto, “siamo in piena sintonia” sulla tutela del diritto internazionale e sul ruolo che deve avere l’Europa, che per FI e per il partito Radicale è la stella dei nostri partiti”. “Siamo forze liberali. Non coincide tutto ciò che pensiamo ma sui punti fondamentali come la difesa europea ci siamo ritrovati in sintonia. Siamo ...