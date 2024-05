La Toscana fa da sola su Superbonus e salari

Valtiberina Toscana verso il voto, quattro i Comuni chiamati alle urne - Valtiberina toscana verso il voto, quattro i Comuni chiamati alle urne - Quattro i Comuni della Valtiberina chiamati alle urne il prossimo 8 e 9 giugno: sono Badia Tedalda, Monterchi, Pieve Santo Stefano e Sestino. I primi cittadini ...

TAV: la ‘talpa’ ferma dal 17 aprile. Comitato: troppe terre da smaltire” - TAV: la ‘talpa’ ferma dal 17 aprile. Comitato: troppe terre da smaltire” - “La Tbm, la cosiddetta talpa che dovrebbe correre nel sottosuolo di Firenze per portarci nel futuro è in ‘fermo tecnico’ dal 17 aprile” e un’ipotesi “molto plausibile è che tutto abbia a che fare anco ...

L’itinerario di un giorno da fare in Toscana: ecco che cosa vedere - L’itinerario di un giorno da fare in toscana: ecco che cosa vedere - L’itinerario da seguire in un solo giorno in una delle regioni più ricche di storia del nostro bel Paese, la toscana.