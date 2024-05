Social - politica e sport settori più inquinati da parole offensive e irrispettose

(Di giovedì 9 maggio 2024) Secondo un'indagine condotta dall'Osservatorio D insieme a SWG, emerge che per metà degli italiani è essenziale l'uso di un linguaggio inclusivo, mentre il 60% si dichiara stanco delmente corretto. Questa ricerca, basata su un campione rappresentativo della società italiana, accompagna il lancio del libro "Non solo- Guida a una cultura condivisa", pubblicato da Valore D per celebrare i 15 anni dell'associazione. Il libro sarà presentato al Salone del Libro di Torino. L'articolo .

Instagram ha deciso di oscurare i contenuti che trattano di politica e temi social i. Le nuove regole, già attive negli Stati Uniti dal 25 marzo, sono entrate in vigore in Italia domenica 28 aprile. Le stesse restrizioni sono state applicate ad ...

Toti e quei 13 milioni per la comunicazione in Liguria: dalla Canalis a Del Debbio, la politica al tempo dei reel - Toti e quei 13 milioni per la comunicazione in Liguria: dalla Canalis a Del Debbio, la politica al tempo dei reel - La regia dell’Agenzia in Liguria è di Marco Pogliani, già consulente di Sala. Qualche mese fa è stato inaugurato il nuovo media center da 700mila euro, “La ...

Mignone ha scelto Poli Bortone: “Nel Centrodestra nuova strada politica” - Mignone ha scelto Poli Bortone: “Nel Centrodestra nuova strada politica” - Nel 2017 era con l’Udc, a sostegno di Delli Noci, e divenne assessore all’Ambiente dopo il ballottaggio. Nel 2019, rimasto fuori dalla giunta, è stato eletto presidente del Consiglio comunale e le fri ...

Perchè il Parlamento Italiano vuole vederci chiaro su Meta - Perchè il Parlamento Italiano vuole vederci chiaro su Meta - Dall’assalto a Capitol Hill nel 2021 alle tante ipotesi sulla “Bestia”, l’algoritmo social che avrebbe contribuito al successo della Lega nel 2019, la comunicazione politica sui social, ed i ...