Appendicite | sintomi - caus - dieta e terapia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tra le numerose condizioni che costituiscono un’emergenza medica e talvolta anche chirurgica non ci sono solo l’ictus, l’infarto, la sepsi, ma anche l’. In quest’ultimo caso, ad essere coinvolta in modo diretto è l’appendice, un organo dalle dimensioni contenute e ubicato nel punto di congiunzione tra l’intestino tenue e l’intestino crasso. Ancora oggi costituisce uno dei motivi principali per cui ci si presenta in pronto soccorso, se si considerano anche imolto forti ed improvvisi con cui si manifesta. L’può presentarsi sia nelle donne che negli uomini, specie nella fascia d’età compresa tra i 6 e i 30 anni. Che cos’è l’L’appendice è un organo che sembra non avere funzioni specifiche e di particolare rilevanza ai fini del funzionamento dell’organismo. Nonostante ciò, ...

