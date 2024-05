Linfonodi collo ingrossati | cause e terapia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 9 maggio 2024) Quando si tratta di difendersi dagli attacchi esterni, il nostro organismo è sempre in prima linea con diversi assi nella manica. I(o ghiandole linfatiche) giocano un ruolo chiave nel contrastare le infezioni. Infatti, essi si comportano da primi “filtri” nei confronti di germi provenienti dall’ambiente esterno, intrappolando patogeni di varia natura nella linfa (costituita da globuli bianchi, zuccheri, aminoacidi e proteine, ecc), impedendo a questi di contribuire allo sviluppo di infezioni. Isi trovano in diverse parti del corpo e presentano una forma rotondeggiante che ricorda quella di un fagiolo. Sono ubicati specialmente in alcune aree, come le ascelle, l’inguine, l’addome e al di sotto della pelle del; spesso sono raggruppati tra loro. All’interno di essi ci sono i linfociti, cellule del sistema ...