Giro d’Italia 2024 - Giulio Pellizzari | Oggi pago l’inesperienza Obiettivo far bene in montagna

(Di giovedì 9 maggio 2024) Esce di classifica. Il giovane scalatore della VF Group Bardiani CSF Faizané è arrivato centoventisettesimo ad oltre quindici minuti dal vincitore di giornata Pelayo Sanchez (Movistar), dopo una prima parte di giornata in cui è stato tra i più attivi per andare in fuga. Il ventunenne di San Severino Marche, assai richiesto dalle squadre World Tour per il prossimo anno, è intervenuto al Processo alla Tappa subito dopo l’arrivo di giornata e ha spiegato cosa gli è successo: “Una tappa molto dura, ho pagato. Ho spinto troppo ad inizio giornata e ho pagato nel finale, ero cotto. Mi sono fatto prendere troppo dalla voglia di voler andare in fuga“. Per il giovanediventa però un’occasione per potersi mettere in mostra senza pressioni: “Domani non spingerò troppo, con il pensiero ...