Stati Generali Natalità - Roccella contestata | Me ne sono andata per far proseguire il panel

(Di giovedì 9 maggio 2024) ROMA – “Me neper farqueldel convegno” perché a differenza di quanto successo “a Torino, dove la contestazione era rivolta solo a me”, qui “non era solo nei confronti del Governo, ma al tema della”. Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, la ministra per la Famiglia Eugenia(foto) prima di lasciare glidella, dove è statada alcune persone. “L’ho fatto – avrebbe spiegato la ministra – per rispetto nei confronti degli altri pensando che in mia assenza i contestatori se ne sarebbero andati, e infatti così è successo”, ha concluso. “L’aggressività dei promotori LGBT contro chi difende il concetto di famiglia ...

anche Le Parisien commenta la sconfitta in Champions del Psg contro il Dortmund nella semifinale di ritorno. In Francia è tutto un “troppo sicuri di sé”, “troppo poco precisi”. Un mare di rimpianti descritti bene da una statistica in particolare. ...

Pechino Express, stasera la finale: tre coppie in sfida per la vittoria - Pechino Express, stasera la finale: tre coppie in sfida per la vittoria - Dopo oltre 5 mila chilometri tra Vietnam, Laos e Sri Lanka, si conclude stasera in esclusiva su Sky Uno e in streaming su Now, il viaggio lungo la Rotta del Dragone di "Pechino ...

Tifosi fanno togliere maglia a calciatori, indaga procura Figc - Tifosi fanno togliere maglia a calciatori, indaga procura Figc - Il giudice sportivo della Lega Pro, Cosimo Taiuti, ha chiesto alla Procura Federale di fare chiarezza sul gesto dei calciatori del Crotone che, dopo la sconfitta a Picerno, costata loro l'eliminazione ...

Cittadella, mister Gorini: «Ci sono stati errori su cui c'è da riflettere ed imparare» - Cittadella, mister Gorini: «Ci sono stati errori su cui c'è da riflettere ed imparare» - Gorini vuole chiudere in bellezza il campionato allo Zini di Cremona. Tutte le dichiarazioni in conferenza dell'allenatore granata alla vigilia della 38°giornata ...