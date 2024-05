Taekwondo - Europei 2024 | tre azzurri al debutto a Belgrado

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ahanno preso il via gli EuropeanChampionships, con tre atletiche hanno debuttato nella prima giornata di gare. Martina Corelli, -49 kg, ha affrontato Jade Castillo, cedendo per 0 round a 2. Successivamente Daniel Lo Pinto, -63 kg, ha superato Dimian Frgolec e Mateusz Chrzanowski, entrambi gli incontri terminati 2 round a 1. E’ approdato così ai quarti di finale, dove è stato fermato da Hakan Recber per 0-2. Infine Andrea Conti, -54 kg, ha superato Yahor Kazlou negli ottavi di finale per 2-1, si è fermato ai quarti perdendo nel terzo round contro Maksym Manenkob. Domani sono previsti altri tresui quadrati: Vito Dell’Aquila, Antonino Bossolo e Sarah Al Halwani. SportFace.