Elezioni Cautano | sarà testa a testa tra Gisoldi e Procaccini per la fascia tricolore Tutti i candidati

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA meno di quarantotto ore dal termine della presentazione delle liste elettorali per leamministrative dell’8 e 9 giugno, si delinea la sfida per ladel Comune ditra il sindaco uscente Alessandroe Giovanni, quest’ultimo forte dell’alleanza con Antonio Rapuano che cinque anni fa si presentò alle urne con una sua lista raccogliendo quasi il 20% dei consensi. Manca ancora l’ufficialità, attesa nella giornata di domani con la consegna ufficiale degli incartamenti presso l’ufficio elettorale del comune.: Candidato Sindaco: Giovanni ...

ultime notizie e risultati sulle Elezioni Regionali in Basilicata e tutti gli aggiornamenti dello spoglio in corso. affluenza definitiva al 49,8%. Segui la diretta di Corriere

L?unico della Lega a fare una capatina, un saluto veloce al generale Vannacci prima che inizi e subito via, è il sannita Luigi Barone. Mera cortesia tra chi corre per le Europee nella...

Sondaggi elettorali Swg, crescono quasi tutti, non FdI - Sondaggi elettorali Swg, crescono quasi tutti, non FdI - Scopri quanti seggi otterranno i partiti italiani alle elezioni europee secondo gli ultimi sondaggi elettorali di Swg.

Elezioni comunali, rush finale per le liste - elezioni comunali, rush finale per le liste - Doppia vigilia per la politica pugliese. Domani scattano le operazioni per presentare le liste per le comunali, con in testa le competizioni per Bari e Lecce, nella stessa giornata il governatore Emil ...

Ilaria Cavo, la deputata che diserta le cene con i mafiosi, ma non rinuncia ai loro voti - Ilaria Cavo, la deputata che diserta le cene con i mafiosi, ma non rinuncia ai loro voti - La giornalista genovese passata da Mediaset e lanciata in politica da Toti sarà sentita dalla Procura come persona informata sui fatti ...