Elezioni Castel Volturno | Anastasia Petrella ufficializza altri 18 candidati

(Di giovedì 9 maggio 2024)annuncia ufficialmente nuoviper la sua sfida elettorale. L’8 e 9 giugno si andrà al voto per il rinnovo del consiglio comunale died hanno deciso di scendere in campo con la candidata a sindaco, Francesco Chierchia, Anna Katarzuna Somlinska, Fabiana Marasca, Roberta Aita, Roberto Plancqueel, Carmela Terracciano, Dario Desiderio, Alessandro Buffardi, Giovanna Vitale, Nicola Oliva, Michele Ambrosio, Naomi Oduah, Riccardo Rocco, Giuseppe D’Angelo, Caterina De Simone, Mino Traetto, Marianna De Filippo e Antonio Lubrano. Ben 18 volti che saranno insieme adin giro perper raccogliere le criticità del territorio ...

I tifosi del Napoli sono in ansia per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia: c’è la notizia ufficiale direttamente dal club. Nell’ultimo match di campionato, il Napoli ha affrontato l’Udinese di Fabio Cannavaro e del fratello Paolo, ex capitano ...

VERSO LE COMUNALI CASTEL VOLTURNO - Anastasia Petrella annuncia 18 nuovi candidati al consiglio comunale TUTTI I NOMI - VERSO LE COMUNALI castel volturno - Anastasia Petrella annuncia 18 nuovi candidati al consiglio comunale TUTTI I NOMI - 17:42:08 Anastasia Petrella annuncia ufficialmente nuovi candidati per la sua sfida elettorale. L’8 e 9 giugno si andrà al voto per il rinnovo del consiglio comunale di castel volturno ed hanno deciso ...

Castel Volturno, il report del club: passi in avanti per Raspadori, ultime su Zielinski - castel volturno, il report del club: passi in avanti per Raspadori, ultime su Zielinski - La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la seduta con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN ...

A Napolindie anche Erri De Luca ed Enzo Avitabile - A Napolindie anche Erri De Luca ed Enzo Avitabile - Ci saranno anche Erri De Luca ed Enzo Avitabile con i Bottari tra gli ospiti della seconda edizione di Napolindie, sabato 1 giugno (dalle 12. (ANSA) ...