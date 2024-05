Torna la minaccia nucleare di Putin – Ascolta

Vladimir Putin torna a minacciare in maniera non troppo velata la Nato . Il presidente russo da una parte liquida come “una totale assurdità” la possibilità che la Russia invada l’Europa , una idea che scaturisce, ha aggiunto, “da una economia in ...

Il presidente francese Emmanuel Macron ha sollevato la possibilità di un invio di truppe occidentali in Ucraina nel caso in cui la Russia dovesse avanzare ulteriormente sul fronte orientale e se Kiev richiedesse assistenza. In un’intervista al ...

Putin nel giorno della vittoria dalla piazza rossa torna a minacciare: "Le nostre forze nucleari strategiche sono in allerta" - Non a caso, due giorni fa, chiudendo il suo discorso dopo il giuramento per un quinto mandato al Cremlino, Vladimir putin ha promesso: "Vinceremo!". Oggi lo ripete: "Per la Russia e per la Vittoria,

Mosca, dalla piazza Rossa la Parata della Vittoria. La diretta - Mosca, dalla piazza Rossa la Parata della Vittoria. La diretta - Il Cremlino ha affermato di non avere commenti sulle affermazioni ucraine secondo cui Kiev avrebbe catturato agenti russi mentre complottavano l'assassinio del presidente Volodymyr Zelensky, ma ha ...