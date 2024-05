Mcc - nel I trimestre l’utile netto sale a 26,6 mln +286%  Cresce il coefficiente di solidità patrimoniale

(Di giovedì 9 maggio 2024) Mediocredito Centrale ha chiuso il primodell’anno con un utilepari a 26,6 milioni di euro, in crescita del 286% rispetto ai 6,9 mln conseguiti nello stesso periodo dell’anno precedente. Il risultato consolidato rileva la positiva performance di tutte le banche del Gruppo, con la Capogruppo Mcc che ha conseguito un utile di 9,3 milioni (rispetto a 3,7 milioni al 31 marzo 2023), BdM Banca ha registrato un utile di 8,7 milioni (rispetto ad una perdita di 2 milioni al 31 marzo 2023) e Cassa di Risparmio di Orvieto ha rilevato un utile di 3 milioni (rispetto a 2,7 milioni al 31 marzo 2023. Al risultato aggregato delle tre banche, pari a 21 milioni, si aggiungono effetti positivi di consolidamento per 5,6 milioni. Lo rende noto Mediocredito Centrale dopo che il Cda ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato e Individuale ...

Papa: "Siamo in anticipo su Piano, possibile una revisione" Bper Banca "ha ottenuto dall’inizio dell’anno risultati eccellenti in particolare grazie agli ottimi risultati del margine di interesse e delle commissioni nette". Nei primi tre mesi ...

Banca Generali chiude il primo trimestre del 2024 con un utile netto consolidato di 122 milioni di euro, in aumento del 47 per cento rispetto agli 83,1 milioni del corrispondente periodo dello scorso anno. I costi operativi sono stati pari a 68,3 ...

Piaggio: utile netto in calo a 18,7 milioni, punta a mantenere marginalità - Piaggio: utile netto in calo a 18,7 milioni, punta a mantenere marginalità - (Teleborsa) - Piaggio ha chiuso il primo trimestre con un risultato ante imposte di 28,3 milioni di euro (-22,5%) ed un utile netto positivo per 18,7 milioni di euro (-22,5% rispetto ai 24,1 milioni ...