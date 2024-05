Premierato - la campagna di Meloni per arrivare là dove tutti hanno fallito

(Di giovedì 9 maggio 2024) Quando il commesso della Camera annuncia l’ingresso del presidente, la platea della Sala della Regina si alza (quasi) tutta in piedi; ma non per rendere omaggio al presidente di Montecitorio, Lorenzo Fontana, come da prassi. Bensì per accogliere e salutare il presidente del consiglio, Giorgia...

Riprende martedì 2 aprile l’esame, in commissione Affari costituzionali, di quella che per il governo è la madre di tutte le riforme. Cioè l’introduzione del Premierato in Costituzione. La commissione Affari costituzionali al Senato dove si ...

Non getta la spugna. Perché non vuole essere "come tutti gli altri". La premier Giorgia Meloni sulla "madre di tutte le riforme", è intenzionata ad andare avanti sulla strada intrapresa: "Questa rifor

Ed è esattamente quello che fa questa riforma" del premierato: "è stata una scelta lasciare inalterati i poteri fondamentali del presidente della Repubblica". E' quanto ha affermato il premier Giorgia