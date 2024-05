(Di giovedì 9 maggio 2024) L'ex sottosegretario alla Salute in lista nel collegio nord ovest. "All'doveroso chiedere i necessari investimenti per una sanità di tutti"

"Europa moderata e popolare". Andrea Costa in campo per Bruxelles con Forza Italia-Noi Moderati - "europa moderata e popolare". Andrea Costa in campo per Bruxelles con Forza Italia-Noi Moderati - Corre verso Bruxelles per un'europa che sia "popolare e moderata", espressione di valori quali la libertà, la sicurezza, il principio di responsabilità. Andrea Costa, ex sottosegretario alla Salute ...

