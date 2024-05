(Di giovedì 9 maggio 2024) Verrà processato per omicidio colposo ilche nel 2010 sbagliò ladell'esame istologico sul neo diFoscarin. La giovane, all'epoca 19enne, morì 12dopo proprio a causa di quel, erroneamenteper un. La prima udienza del procedimento è attesa per il prossimo 24 settembre.

Thomas Nuovo è morto a 44 anni . Era malato di tumore: melanoma . Ma per nove mesi il suo dentista non se ne è accorto. Per lui altro non era che una lesione dovuta alla scarsa igiene orale. Una storia per la quale la procura di Roma ha chiesto il ...

Neo rimosso da diciannovenne e melanoma fatale 12 anni dopo: a processo il medico che sbagliò la diagnosi - Neo rimosso da diciannovenne e melanoma fatale 12 anni dopo: a processo il medico che sbagliò la diagnosi - Venezia, patologo dell'Usl 3 a giudizio per omicidio colposo in relazione al decesso di Jessica Foscarini, morta di cancro a 31 anni, nel 2022. Nel 2010 le era stato asportato un neo erroneamente rite ...

Melanoma scambiato per tumore benigno, Jessica morta a 31 anni: a processo il medico che fece la diagnosi - melanoma scambiato per tumore benigno, Jessica morta a 31 anni: a processo il medico che fece la diagnosi - La giovane, all’epoca 19enne, morì 12 anni dopo proprio a causa di quel melanoma, erroneamente scambiato per un tumore benigno. La prima udienza del procedimento è attesa per il prossimo 24 settembre.

Campagna Lupia. Jessica morta a 31 anni per un melanoma: «Scambiato per tumore benigno». Medico a processo - Campagna Lupia. Jessica morta a 31 anni per un melanoma: «scambiato per tumore benigno». Medico a processo - CAMPAGNA LUPIA - Sarà processato per omicidio medico l'anatomopatologo dell'Ulss 13 che, nel 2010, sbagliò la diagnosi dell'esame istologico sul neo di Jessica Foscarin, ...