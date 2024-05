Spaccio nel Salento Vende cocaina nei pressi di un centro commerciale - arrestato 62enne

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dopo gli episodi dei giorni e delle settimane scorse, ancora un arresto pernel. Nel corso della serata di ieri, mercoledì 8 maggio, infatti, a Lecce, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto delle fenomenologie delittuose, gli agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Squadra Mobile della Questura di Lecce, con l’ausilio di unità cinofile, hanno tratto in arresto un pregiudicato di 62 anni, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Le attività investigative avevano permesso di ipotizzare che nei presi di un notofosse in opera una fiorente attività didi stupefacenti, agevolata dal continuo flusso di ragazzi che lì neisostavano o si recavano per le ...

