Vaiolo delle scimmie, quarto caso L'infettivologo: 'Vaccino? Per ora no' (Di martedì 24 maggio 2022) Al momento sono quattro i casi di Vaiolo delle scimmie registrati in Italia di Alessandro Malpelo Sono saliti a quattro i casi di Vaiolo delle scimmie registrati in Italia, la conta è destinata a ... Leggi su quotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Al momento sono quattro i casi diregistrati in Italia di Alessandro Malpelo Sono saliti a quattro i casi diregistrati in Italia, la conta è destinata a ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ci risiamo: i casi di #vaiolo delle scimmie portano l'#Oms a lanciare una nuova emergenza...?? - RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - chetempochefa : 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo vi… - Giovann57785142 : RT @AuroraLittleSun: Vaiolo delle scimmie, Burioni: “la scienza vi salverà” NON VOGLIAMO ESSERE “SALVATI” da quella scienza che si è ingin… - NormaPalmarini : RT @IlariaBifarini: Se davvero riescono a chiudere di nuovo la popolazione in casa e a farle iniettare sieri nel migliore dei casi inutili… -