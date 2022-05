Covid | Aifa amplia criteri prescrizione antivirali con nuovo Piano terapeutico

(Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos Salute) - A seguito della decisione della Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco () che ha uniformato ididegli(remdesivir, nirmatrelvir/ritonavir e molnupiravir) e degli anticorpi monoclonali anti-SarS-CoV-2, in quanto diretti alla stessa fascia di popolazione rappresentata dai soggetti con la malattia da-19 lieve/moderata e ad alto rischio di sviluppo di malattia severa, l'Agenzia rende disponibile ilper ladel Paxlovid*. I sistemi informatizzati di(Pt web-based per ladi nirmatrelvir/ritonavir da parte del medico di medicina generale, ...

Advertising

Marilenapas : RT @QSanit: #Covid. @Aifa_ufficiale amplia i criteri di prescrizione dei farmaci #antivirali con nuovo Piano terapeutico #Sanità https://t… - horottoilvetro : RT @QSanit: #Covid. @Aifa_ufficiale amplia i criteri di prescrizione dei farmaci #antivirali con nuovo Piano terapeutico #Sanità https://t… - QSanit : #Covid. @Aifa_ufficiale amplia i criteri di prescrizione dei farmaci #antivirali con nuovo Piano terapeutico… - BasicLifeSupp : Covid. Aifa amplia i criteri di prescrizione dei farmaci antivirali con nuovo Piano terapeutico - AryelLucciola : RT @Hero9004: @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66 @Dorayak56884206… -

...SETTIMANE FA PALÙ Sui vacciniaggiornati aveva già detto la sua Giorgio Palù , professore emerito di virologia presso l'università di Padova, presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco () ......2 milioni di euro secondo gli ultimi dati elaborati da(L'uso dei farmaci in Italia - Rapporto ...di switch in quanto la chiusura e/o riconversione degli ambulatori HIV in ambulatori- 19 ha ...Il farmaco di AstraZeneca (raccomandati per i soggetti fragili) riduce dell’83% il rischio di sviluppare sintomi e la protezione dura per almeno sei mesi ...Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, ha detto la sua sui vaccini Covid aggiornati: "Penso ci sarà un booster per tutti" ...