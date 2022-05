Verona | Rotta Pd | ' Fiera non può essere banchetto spartitorio destra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Sulla nomina del nuovo Cda delladiabbiamo assistito all'ennesima prova dell'arroganza politica dell'amministrazione Sboarina e dei partiti che la sostengono. Con la Lega che ha fatto merce di scambio della candidatura a sindaco, accettando di sostenere Sboarina in cambio della presidenza a Bricolo. Una pratica spartitoria inaccettabile tipica di chi predilige logiche di potere all'interesse generale, che in questo caso è ancora più odiosa perché esclude la rappresentanza femminile da un ente di primo piano per la città”. Così la deputata Pd, Alessia. “Laè chiamata nel prossimo futuro a prendere decisioni strategiche per la sua crescita che incidono su tutto il sistema– ha continuato- non può...