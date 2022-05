Ponte San Nicola, il consigliere Perifano scrive al dirigente Iadicicco (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDi seguito la segnalazione inviata da Luigi Diego Perifano, consigliere comunale di Città Aperta e portavoce di ‘Alternativa per Benevento’ all’architetto Iadicicco, dirigente del settore Lavori Pubblici di palazzo Mosti. “Gent.mo Architetto, negli ultimi giorni ho ricevuto da più cittadini segnalazioni su nuovi vistosi avvallamenti del fondo stradale del Ponte sul torrente San Nicola. Le preoccupazioni manifestatemi riguardano non solo i problemi connessi alla sicurezza della circolazione automobilistica, ma soprattutto la circostanza che i suddetti avvallamenti si sono evidenziati in corrispondenza della parte della struttura già interessata da fenomeni di smottamento. Ritengo opportuno trasferirle quanto segnalatomi, di modo che possano essere ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDi seguito la segnalazione inviata da Luigi Diegocomunale di Città Aperta e portavoce di ‘Alternativa per Benevento’ all’architettodel settore Lavori Pubblici di palazzo Mosti. “Gent.mo Architetto, negli ultimi giorni ho ricevuto da più cittadini segnalazioni su nuovi vistosi avvallamenti del fondo stradale delsul torrente San. Le preoccupazioni manifestatemi riguardano non solo i problemi connessi alla sicurezza della circolazione automobilistica, ma soprattutto la circostanza che i suddetti avvallamenti si sono evidenziati in corrispondenza della parte della struttura già interessata da fenomeni di smottamento. Ritengo opportuno trasferirle quanto segnalatomi, di modo che possano essere ...

Advertising

anteprima24 : ** Ponte San Nicola, il consigliere #Perifano scrive al dirigente #Iadicicco ** - franconemarisa : Malamovida, controlli da Ponte Milvio a San Paolo: 4 locali chiusi e 3 arresti - TV7Benevento : Ponte San Nicola, Perifano scrive al dirigente Iadicicco - - NicolaPirina : RT @kitzanos: ??Oggi, lunedì 23 maggio, alle 18, in via San Salvatore da Horta a #Cagliari, nella sala della @fondaz_sardegna , presentazion… - kitzanos : ??Oggi, lunedì 23 maggio, alle 18, in via San Salvatore da Horta a #Cagliari, nella sala della @fondaz_sardegna , pr… -