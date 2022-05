MERCATO MILAN E TOP NEWS – Leao, c’è una clausola. Inizia la festa! (Di lunedì 23 maggio 2022) Ecco le ultime di MERCATO e le Top NEWS sul MILAN. Spunta una clausola nel contratto di Rafael Leao, Inizia la festa scudetto! Leggi su pianetamilan (Di lunedì 23 maggio 2022) Ecco le ultime die le Topsul. Spunta unanel contratto di Rafaella festa scudetto!

Advertising

capuanogio : Sconcerti sul #CorSera: non avevamo capito subito la grandezza di questo #Milan. Si pensava che l'#Inter fosse supe… - marcoconterio : ???? #Lazio scatenata sul mercato ???? In arrivo Marcos Antonio dallo #Shakhtar, erede di Lucas Leiva ???? Intesa vicina… - PianetaMilan : #CALCIOMERCATO #MILAN E TOP NEWS – #Leao, c’è una clausola. Inizia la festa! #ACMilan #SempreMilan - marcocaputo78 : A me Edo DL non piace per niente ma ricordo che Maldini è stato ingaggiato dal Milan per fare mercato… ed il suo me… - CarloAl87550029 : RT @GiammiMarchini: @CarloAl87550029 Ciao caro! La Juve mi sembra l'ultimo Milan di Berlusconi: senza un progetto, mercato a caso pieno di… -