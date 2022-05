Belize | ripresa economica e visita del presidente messicano Obrador | con critiche a Washington

Leggi su api.follow

(Di lunedì 23 maggio 2022) L’economia deltorna a respirare grazie alladel turismo. Raccolti i dati del primo trimestre del 2022, si è visto un incremento negli arrivi di turisti, anche di quelli in crociera, fino al record di marzo, tradizionalmente il mese di picco nell’alta stagione caraibica: si è registrato l’arrivo di oltre 41mila unità, cifra mensile più alta dallo scoppio del Covid-19. IlTourism Board (BTB) ha dichiarato che continuerà a collaborare con gli operatori del settore nazionali e internazionali per promuovere ilcome meta di grido e per ristabilire in pieno l’industria del turismo. Nei due anni di pandemia, ilha avuto 57mila casi confermati di contagio e meno di 700 decessi, su una popolazione di più di 400mila persone. A dare ulteriore ottimismo vi è stata a fine aprile ...