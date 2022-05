Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie, esperta Gb: “Nuovi casi ogni giorno” (Di domenica 22 maggio 2022) Il Vaiolo delle scimmie si sta diffondendo con trasmissione a livello locale in Gran Bretagna, con Nuovi casi che vengono rilevati ogni giorno, avverte un esperto. La Ukhsa, l’agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, ha confermato 20 casi della malattia in Gran Bretagna, con altri Paesi al di fuori dell’Africa Occidentale e Centrale che riportano focolai. La malattia, scoperta inizialmente nelle scimmie, può essere trasmessa da persona a persona attraverso un contatto fisico stretto, inclusi quelli sessuali, ed è causato da un Orthopoxvirus, dello stesso genere del virus che provoca il Vaiolo, dichiarato eradicato a livello mondiale nel 1980. Susan Hopkins, capo consulente medico della Ukhsa, ha detto che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 22 maggio 2022) Ilsi sta diffondendo con trasmissione a livello locale in Gran Bretagna, conche vengono rilevati, avverte un esperto. La Ukhsa, l’agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, ha confermato 20della malattia in Gran Bretagna, con altri Paesi al di fuori dell’Africa Occidentale e Centrale che riportano focolai. La malattia, scoperta inizialmente nelle, può essere trasmessa da persona a persona attraverso un contatto fisico stretto, inclusi quelli sessuali, ed è causato da un Orthopoxvirus, dello stesso genere del virus che provoca il, dichiarato eradicato a livello mondiale nel 1980. Susan Hopkins, capo consulente medico della Ukhsa, ha detto che ...

