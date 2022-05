Salvini | Siamo in grado di governarci da soli L' Unione europea si occupi di pace e di lavoro | eviti le pagelline

Advertising

CarloCalenda : E qui siamo oltre Salvini. Possibile che questo paese non riesca ad avere un centro destra normale?! - rulajebreal : Mentre il popolo ucraino viene sterminato—ad oggi siamo a 20mila vittime solo a Mariupol. Berlusconi dichiara che “… - martaottaviani : Va detto che almeno questa guerra ha mostrato chi è contro la democrazia e a favore delle ‘democrature’. Peccato ch… - alessapalmieri : RT @salvini_giacomo: Il leader di Italia Viva Matteo Renzi va alla scuola della Lega (organizzata da Armando Siri) e sostiene che 'con Matt… - bafio55 : RT @salvini_giacomo: Il leader di Italia Viva Matteo Renzi va alla scuola della Lega (organizzata da Armando Siri) e sostiene che 'con Matt… -

L'HuffPost

...nè di, almeno come priorità. Ma a me resta il sospetto che qualcuno voglia far nascere in Sicilia un laboratorio per maggioranze diverse'. 'Non solo noi non intendiamo rompere, ma...... sulle spiagge M5s sta più con Draghi che con Lega e Forza Italia, sulle armi sta con... Per oradi fronte a un rallentamento, più forte del previsto, come mostrano le previsioni del Fondo ... Salvini: "Siamo in grado di governarci da soli. L'Unione europea si occupi di pace e di lavoro, eviti le page… MILANO (ITALPRESS) – “Se avete voglia di fare politica comodamente senza mai essere attaccati fate la tessera del Pd. Dove anche se non dite nulla, i vostri silenzi verranno interpretati come grandi s ...Matteo Salvini risponde al monito dell'Unione Europea che, nelle raccomandazioni che presenterà domani, ha sottolineato la ...