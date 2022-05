Il messaggio di Mbappé a Florentino Perez dopo il rinnovo: «Grazie, tifo Real fin da bambino ma resto al PSG» (Di domenica 22 maggio 2022) Ecco il messaggio che avrebbe inviato Mbappé a Florentino Perez dopo il rinnovo al PSG Nella serata di ieri il Paris Saint-Germain ha annunciato il rinnovo di Kylian Mbappé fino al 2025. Il fuoriclasse francese sembrava diretto al Real Madrid ma così non è stato. Ecco di seguito il messaggio whatsapp inviato dalla stella francese a Florentino Perez, riportato dal El Chiringuito (programma molto vicino a Florentino Perez): «La informo che ho deciso di restare al PSG. Voglio ringraziarla per l’opportunità che mi ha dato di giocare nel Real Madrid, il club di cui sono tifoso fin da ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Ecco ilche avrebbe inviatoilal PSG Nella serata di ieri il Paris Saint-Germain ha annunciato ildi Kylianfino al 2025. Il fuoriclasse francese sembrava diretto alMadrid ma così non è stato. Ecco di seguito ilwhatsapp inviato dalla stella francese a, riportato dal El Chiringuito (programma molto vicino a): «La informo che ho deciso di restare al PSG. Voglio ringraziarla per l’opportunità che mi ha dato di giocare nelMadrid, il club di cui sonoso fin da ...

