La Regione Lazio protagonista alla 34° edizione del Salone del libro di Torino, in corso fino a lunedì 23 maggio. Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: "Siamo a Torino per omaggiare l'amore per i libri e incontrare tante realtà che operano nel settore dell'editoria" "Cuori Selvaggi" è il titolo della XXXIV edizione del Salone del libro – annuale occasione che riunisce tutta la filiera del libro – protagonista da giovedì 19 fino a lunedì 23 maggio, all'interno del Centro Congressi Lingotto di Torino. Un evento ricco anche di ospiti internazionali. Simbolo della kermesse, un'enorme torre di libri, è in piedi da venti anni; occorrono otto ore di lavoro per montarla. Al Salone del libro di quest'anno la Regione Lazio ...

