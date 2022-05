Ucraina, Draghi rivendica il ruolo dell’Italia: «Ho chiesto io a Biden di riavviare il dialogo con Putin» – Il video (Di venerdì 20 maggio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi sta provando a cercare una mediazione tra Washington e Mosca. Durante l’incontro con gli studenti e le studentesse di una scuola di Sommacampagna (Verona), è tornato sull’incontro avuto alla Casa Bianca la scorsa settimana con il presidente Usa Joe Biden, insistendo sull’impegno diplomatico dell’Italia. «Quel che si deve fare è cercare la pace, far in modo che Ucraina e Russia smettano di sparare e comincino a parlare». «A Vladimir Putin ho detto – ha aggiunto il presidente del Consiglio – di volerlo chiamare per parlare di pace, di cessate il fuoco. Lui mi ha risposto che non è il momento. Ho avuto più fortuna a Washington parlando con il presidente Biden: solo da lui Putin vuol sentire una parola. Gli ho ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 maggio 2022) Il presidente del Consiglio Mariosta provando a cercare una mediazione tra Washington e Mosca. Durante l’incontro con gli studenti e le studentesse di una scuola di Sommacampagna (Verona), è tornato sull’incontro avuto alla Casa Bianca la scorsa settimana con il presidente Usa Joe, insistendo sull’impegno diplomatico. «Quel che si deve fare è cercare la pace, far in modo chee Russia smettano di sparare e comincino a parlare». «A Vladimirho detto – ha aggiunto il presidente del Consiglio – di volerlo chiamare per parlare di pace, di cessate il fuoco. Lui mi ha risposto che non è il momento. Ho avuto più fortuna a Washington parlando con il presidente: solo da luivuol sentire una parola. Gli ho ...

