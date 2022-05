Terremoto Emilia, scesi in strada e la Ferrara medievale era crollata. E con lei uomini e donne (Di venerdì 20 maggio 2022) Ero sveglio quella notte. Stavo ancora lavorando quel 20 maggio. Non era insolito che mi attardassi nella veglia quando ero di dieci anni più giovane. Non ricordo se allo scoccare delle 4:03 udii prima il frastuono assordante o vidi la stanza tremare. Ricordo bottiglie che cadevano, vetri per terra. La ricerca di una torcia e un pensiero: aprire la porta per vedere se c’era ancora la scala. Poi la strada verso la redazione. La Ferrara medievale era crollata ai piedi del Ventunesimo secolo. Le guglie che gli Estensi vollero per decorare palazzi, parchi e vie schiacciavano auto in sosta o si disperdevano in macerie sui marciapiedi. I cornicioni ora erano calcinacci, in un orrendo mondo capovolto. E strade e piazze erano piene di gente. Un esercito armato di coperte e pantofole in cerca di una guida. Poi le prime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Ero sveglio quella notte. Stavo ancora lavorando quel 20 maggio. Non era insolito che mi attardassi nella veglia quando ero di dieci anni più giovane. Non ricordo se allo scoccare delle 4:03 udii prima il frastuono assordante o vidi la stanza tremare. Ricordo bottiglie che cadevano, vetri per terra. La ricerca di una torcia e un pensiero: aprire la porta per vedere se c’era ancora la scala. Poi laverso la redazione. Laeraai piedi del Ventunesimo secolo. Le guglie che gli Estensi vollero per decorare palazzi, parchi e vie schiacciavano auto in sosta o si disperdevano in macerie sui marciapiedi. I cornicioni ora erano calcinacci, in un orrendo mondo capovolto. E strade e piazze erano piene di gente. Un esercito armato di coperte e pantofole in cerca di una guida. Poi le prime ...

