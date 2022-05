Salvini accoglie Finlandia e Svezia nella Nato e disintegra i grillini sul termovalorizzatore (Di venerdì 20 maggio 2022) Matteo Salvini è pronto ad accogliere a braccia aperte nuovi paesi all'interno della Nato. Il leader della Lega è stato intervistato da Radio 24 e ha affrontato così il tema sorto dopo l'invasione della Russia in Ucraina: “Sull'ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia quando la richiesta arriverà in Aula prenderemo in considerazione come votare, ovviamente se ci saranno tutti i presupposti voteremo a favore. Siccome non stiamo parlando di domani mattina, siamo abituati a lavorare passo passo, quindi conto che quando voteremo non ci saranno più le tensioni di oggi. Se chiedono di aderire alla Nato liberissimi di farlo, liberissimi la Nato di accoglierli e liberissima l'Italia di dare voto favorevole”. Il ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Matteoè pronto adre a braccia aperte nuovi paesi all'interno della. Il leader della Lega è stato intervistato da Radio 24 e ha affrontato così il tema sorto dopo l'invasione della Russia in Ucraina: “Sull'ingressodiquando la richiesta arriverà in Aula prenderemo in considerazione come votare, ovviamente se ci saranno tutti i presupposti voteremo a favore. Siccome non stiamo parlando di domani mattina, siamo abituati a lavorare passo passo, quindi conto che quando voteremo non ci saranno più le tensioni di oggi. Se chiedono di aderire allaliberissimi di farlo, liberissimi ladirli e liberissima l'Italia di dare voto favorevole”. Il ...

