Milan, Zaccheroni esalta Kalulu: ‘Ha sempre mostrato grande personalità, negli uno contro uno…’ (Di venerdì 20 maggio 2022) Ospite del canale Twitch del Milan, Alberto Zaccheroni fa una lunga panoramica sui giocatori rossoneri: "Già dal suo arrivo ha... Leggi su calciomercato (Di venerdì 20 maggio 2022) Ospite del canale Twitch del, Albertofa una lunga panoramica sui giocatori rossoneri: "Già dal suo arrivo ha...

Advertising

sportli26181512 : Zaccheroni: 'Al Milan giocatori come Calabria, Theo, Tonali e Kessie fanno i tuttocampisti': L'ex tecnico rossonero… - yassine01937035 : RT @MilanNewsit: Zaccheroni: 'Al Milan giocatori come Calabria, Theo, Tonali e Kessie fanno i tuttocampisti' - MilanNewsit : Zaccheroni: 'Al Milan giocatori come Calabria, Theo, Tonali e Kessie fanno i tuttocampisti' - gilnar76 : Zaccheroni su Kalulu: «Ha mostrato personalità, sicurezza e duttilità» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - news24_inter : Zaccheroni ricorda il 5 maggio e avverte il Milan ?? -