L’Aquila | Tommaso morto all’asilo schiacciato dall’auto Il dolore dei genitori | «Dov’è il nostro bimbo?»

(Di venerdì 20 maggio 2022) «Dove è?»: è l’interrogativo posto dal padre, Patrizio D’Agostino, tra i primi ad arrivare sul posto, visto che la famiglia abita di fronte alla scuola d’infanzia “1 maggio” aldove ieri pomeriggio una macchina ha travolto sei bambini, uccidendone uno –, di 4 anni – e ferendo gli altri cinque. A riportarlo è il quotidiano regionale Il Centro. «Era il mio piccolo Amore – racconta dall’ospedale la zia Giusi Fonzi – Una personcina particolare speciale. Forse troppo delicato per questo mondo. Un bambino sensibile, empatico. Un puro, non perchè tutti i bambini non lo siano, ma perchè lui lo era per davvero». La vita di Patrizio D’Agostino, dipendente di una catema di prodotti per la casa, e della moglie Alessia Angelone, operatrice di una struttura per l’infanzia, si ferma di botto: dalla speranza nell’affidare ...