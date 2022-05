Giro d’Italia 2022, Lopez Perez promette: “Darà tutto per tenere la Maglia Rosa” (Di venerdì 20 maggio 2022) “Nella prima parte di corsa, incluso il Colle di Nava, non siamo andati molto forte. La seconda parte invece è stata durissima, anche a causa del caldo. Domani sarà una tappa molto diversa, con molte salite tra cui Superga che ho già fatto alla Milano-Torino. Non so cosa succederà ma darò tutto per tenere la Maglia Rosa“. Queste le parole di Juan Pedro Lopez Perez, corridore della Trek-Segafredo, dopo la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Sanremo-Cuneo, di 150 chilometri. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) “Nella prima parte di corsa, incluso il Colle di Nava, non siamo andati molto forte. La seconda parte invece è stata durissima, anche a causa del caldo. Domani sarà una tappa molto diversa, con molte salite tra cui Superga che ho già fatto alla Milano-Torino. Non so cosa succederà ma daròperla“. Queste le parole di Juan Pedro, corridore della Trek-Segafredo, dopo la tredicesima tappa del, la Sanremo-Cuneo, di 150 chilometri. SportFace.

Advertising

giroditalia : La Famiglia del Giro d’Italia si stringe intorno a Francesco Pancani e alla sua Famiglia per la perdita della mamma Anna. #Giro - fattoquotidiano : Genova, striscione di Autostrade all’arrivo del Giro d’Italia. I parenti delle vittime del ponte Morandi: “Allibiti… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - cuneocronaca : Sanremo-Cuneo, terzo successo del francese Demare al Giro d'Italia: l'onda rosa in centro -> - stefano_pettini : Giro d'Italia 2022: Ordine di arrivo Ciclisti Eritrei tappa per tappa -