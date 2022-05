Vaiolo delle scimmie in Italia: cos’è, sintomi, trasmissione (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Vaiolo delle scimmie, come se non bastasse il Covid, è arrivato anche in Italia e allo Spallanzani di Roma è stato isolato, come ha fatto sapere l’assessore D’Amato, il primo caso a livello nazionale. Dopo il Regno Unito, la Spagna, il Portogallo, ora la malattia è stata registrata nel nostro Paese, ma la situazione, fortunatamente, sembrerebbe essere sotto controllo e costantemente monitorata. Chi è il primo paziente contagiato Si tratta di un ragazzo appena rientrato dalle isole Canarie. L’istituto nazionale per le Malattie infettive ha spiegato che il ragazzo si era presentato al Pronto soccorso dell’Umberto I e successivamente è stato isolato allo Spallanzani. Al momento ci sono altri due casi sospetti, che però sono in fase di accertamento. Nessuno, però, sembrerebbe destare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 maggio 2022) Il, come se non bastasse il Covid, è arrivato anche ine allo Spallanzani di Roma è stato isolato, come ha fatto sapere l’assessore D’Amato, il primo caso a livello nazionale. Dopo il Regno Unito, la Spagna, il Portogallo, ora la malattia è stata registrata nel nostro Paese, ma la situazione, fortunatamente, sembrerebbe essere sotto controllo e costantemente monitorata. Chi è il primo paziente contagiato Si tratta di un ragazzo appena rientrato dalle isole Canarie. L’istituto nazionale per le Malattie infettive ha spiegato che il ragazzo si era presentato al Pronto soccorso dell’Umberto I e successivamente è stato isolato allo Spallanzani. Al momento ci sono altri due casi sospetti, che però sono in fase di accertamento. Nessuno, però, sembrerebbe destare ...

