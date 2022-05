Advertising

fernandocap68 : 'ANTEL diventa Associazione tecnico scientifica dei Tecnici di laboratorio, a Roma la presentazione - npanocc : - caramirna : RT @RiccardoGatti: Cannabis, la prima volta a 13 anni per 66mila ragazzi. OMCeO Roma: “Conseguenze sulla salute mentale” - -

RomaDailyNews

È con queste parole che Stefano De Lillo, vice presidente dell'Ordine dei medici di, spiega i presupposti che hanno spinto l'a mettere in piedi un Gruppo di lavoro scientifico dedicato ...promuove un gruppo di ... Omceo Roma, Magi all'Europarlamento: risorse Pnrr anche per personale - RomaDailyNews ROMA – L’European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) stima che nel 2020 il 27,2% della popolazione ha fatto uso di cannabis almeno una volta nella vita e che il 15,4% di chi ha tr ...Roma - Da domani (17 maggio) sarà possibile iscriversi al 'Seminario tecnico medico-legale di traumatologia della strada', corso gratuito di aggiornamento ...