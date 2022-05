La Procura Anticorruzione apre un’indagine sulle presunte irregolarità di Rubiales

(Di giovedì 19 maggio 2022) Vengono avanzati diversi dubbi sulla posizione di Luis, presidente della Federcalcio spagnola. Lo spiega El Pais. Questo giovedì, laha infatti aperto un procedimento di indagine a suo carico per il caso scoppiato un mese fa con la rivelazione – da parte di El Confidencial – di alcuni documenti (scritti e audio). Il procedimento è stato aperto a seguito di una denuncia presentata un mese fa da Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol. Anche il Consejo Superior de Deportes (CSD), si è mosso questo giovedì attraverso una lettera che chiedeva spiegazioni pubbliche al presidente della federazione. Di fatto, la lettera è la posizione ufficiale del Governo, che finora era rimasto in secondo piano. “La pubblicazione ripetuta di informazioni giornalistiche che indicano ...

Advertising

napolista : La Procura Anticorruzione apre un’indagine le presunte irregolarità di #Rubiales Sul Paìs. Anche il Csd ha chiesto… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano L’anticorruzione apre inchiesta su rapporti tra RFEF e Piquè: La Procura anticorruzione spagno… -

Calcio e Finanza

Aperta un'inchiesta dallaspagnola per verificare eventuali irregolarità nel presunto affare milionario tra la Federcalcio spagnola (Rfef) e Kosmos, società che fa capo al calciatore del Barcellona ...... esponente socialista, viene arrestato dalla Guardia di finanza su ordine delladi Milano. ... Si trattava dell'inchiesta "Mani Pulite" condotta dal pool... Quando venne arrestato ... L'anticorruzione apre inchiesta su rapporti tra RFEF e Piquè Aperta un’inchiesta dalla Procura anticorruzione spagnola per verificare eventuali irregolarità nel presunto affare milionario tra la Federcalcio spagnola (Rfef) e Kosmos, società che fa capo al ...La Procura anticorruzione spagnola ha aperto un’inchiesta per verificare eventuali irregolarità nel presunto affare milionario portato avanti dalla Federcalcio spagnola (Rfef) e da Kosmos, la stessa s ...