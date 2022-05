La Fattoria in Piazza, i prodotti delle aziende agricole marchigiane a Macerata (Di giovedì 19 maggio 2022) L’evento enogastronomico del weekend: La Fattoria in Piazza, i prodotti e le specialità delle aziende agricole marchigiane a Macerata. Se cercate per il prossimo weekend un mercato dove acquistare prodotti genuini da mettere in tavola ma anche cosmetici biologici ed etici allora La Fattoria in Piazza fa al caso vostro. Si tratta di un mercato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 19 maggio 2022) L’evento enogastronomico del weekend: Lain, ie le specialità. Se cercate per il prossimo weekend un mercato dove acquistaregenuini da mettere in tavola ma anche cosmetici biologici ed etici allora Lainfa al caso vostro. Si tratta di un mercato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

