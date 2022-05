Immobiliare | nel 2021 mercato delle abitazioni +34% su anno

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ilresidenziale nelsi è chiuso con quasi 750mila transazioni, registrando un incrementocessioni dipari alrispetto all'precedente. E' quanto emerge dai dati del Rapportoresidenziale realizzato dall'Osservatorio deldell'AgenziaEntrate in collaborazione con l'Abi. Nelilresidenziale ha registrato 748.523 transazioni. Si conferma così il trend positivo registrato a partire dal 2014, interrotto solo dal dato negativo registrato nel 2020 (-7,7%). L'incrementocompravendite si è verificato in una misura molto simile in ogni ...