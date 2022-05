Così l'Italia spreca i suoi rifiuti preziosi (Di giovedì 19 maggio 2022) All’estero tv e cellulari esausti sono considerati letteralmente una miniera d’oro per i metalli più o meno pregiati che contengono. Nel nostro Paese, invece, sono soltanto uno scarto che spesso non viene neppure riciclato. Con danni enormi per l’ambiente. Da quando c’è il passaggio al nuovo digitale, nell’impianto Amiat Iren di Volpiano sono raddoppiati i televisori eliminati, alcuni addirittura nuovi. Basterebbe aggiungere un decoder per allungarne la vita ma il consumismo tecnologico non ammette queste piccole accortezze. L’impianto piemontese recupera plastiche e metalli dai Raee, i rifiuti elettrici e elettronici. È un modello unico in Europa perché da poche settimane si è dotato di un robot a intelligenza artificiale, in grado di smontare in un’ora 40 monitor mentre altrove, a mano, non si superano i 15. Tv e computer sono una miniera di materie preziose. «Si ... Leggi su panorama (Di giovedì 19 maggio 2022) All’estero tv e cellulari esausti sono considerati letteralmente una miniera d’oro per i metalli più o meno pregiati che contengono. Nel nostro Paese, invece, sono soltanto uno scarto che spesso non viene neppure riciclato. Con danni enormi per l’ambiente. Da quando c’è il passaggio al nuovo digitale, nell’impianto Amiat Iren di Volpiano sono raddoppiati i televisori eliminati, alcuni addirittura nuovi. Basterebbe aggiungere un decoder per allungarne la vita ma il consumismo tecnologico non ammette queste piccole accortezze. L’impianto piemontese recupera plastiche e metalli dai Raee, ielettrici e elettronici. È un modello unico in Europa perché da poche settimane si è dotato di un robot a intelligenza artificiale, in grado di smontare in un’ora 40 monitor mentre altrove, a mano, non si superano i 15. Tv e computer sono una miniera di materie preziose. «Si ...

