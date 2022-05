Ucraina, Kadyrov: 'Avremmo finito da tempo, ma Putin ha chiesto di preservare i civili' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ramzan Kadyrov Roma, 18 maggio 2022 - Secondo il leader ceceno Ramzan Kadyrov nella guerra in Ucraina sarebbe finita da tempo se l'esercito russo e soprattutto i suoi Kadyrovtsy non avessero dovuto ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) RamzanRoma, 18 maggio 2022 - Secondo il leader ceceno Ramzannella guerra insarebbe finita dase l'esercito russo e soprattutto i suoitsy non avessero dovuto ...

Advertising

Maryljacb : RT @Erdsve: ??????Se il presidente della Russia non avesse ordinato di preservare le città, l'Ucraina sarebbe stata ormai 'ripulita' - Kadyro… - Erdsve : ??????Se il presidente della Russia non avesse ordinato di preservare le città, l'Ucraina sarebbe stata ormai 'ripuli… - stella_branca : RT @Gianl1974: Kadyrov ha nominato per la prima volta il numero di unità armate della Cecenia situate sul territorio dell'Ucraina 'Abbiamo… - ValeryMell1 : RT @Gianl1974: Kadyrov ha nominato per la prima volta il numero di unità armate della Cecenia situate sul territorio dell'Ucraina 'Abbiamo… - MichelaRoi : RT @Libero_official: Gli 007 inglesi: 'Esercito russo nel caos e disunito, pesa il fattore ceceno'. A #Mariupol decisivo il ruolo di #Kadyr… -