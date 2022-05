Sanna Marin da Draghi, il premier italiano sulla Finlandia nella Nato: «L’Italia è con voi: è un momento storico» – I video (Di mercoledì 18 maggio 2022) La premier della Finlandia Sanna Marin ha incontrato il presidente del Consiglio Mario Draghi a Palazzo Chigi. Oggi, Finlandia e Svezia hanno presentato la domanda formale di ingresso nella Nato al quartier generale dell’Alleanza di Bruxelles. «Questo è un momento storico per l’Europa e per la Finlandia. E L’Italia appoggia con convinzione la sua decisione», ha detto Draghi in un punto stampa congiunto. «I rapporti tra Italia e Finlandia sono eccellenti, che si sono rafforzati progressivamente. Nelle scorse settimane abbiamo mostrato grande unità rispetto alla situazione in Ucraina, anche nel cercare una soluzione negoziale e continueremo a farlo». ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ladellaha incontrato il presidente del Consiglio Marioa Palazzo Chigi. Oggi,e Svezia hanno presentato la domanda formale di ingressoal quartier generale dell’Alleanza di Bruxelles. «Questo è unper l’Europa e per la. Eappoggia con convinzione la sua decisione», ha dettoin un punto stampa congiunto. «I rapporti tra Italia esono eccellenti, che si sono rafforzati progressivamente. Nelle scorse settimane abbiamo mostrato grande unità rispetto alla situazione in Ucraina, anche nel cercare una soluzione negoziale e continueremo a farlo». ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La premier della Finlandia, Sanna Marin, è arrivata a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Cons… - mara_carfagna : Sanna Marin e Magdalena Andersson le due coraggiose premier di #Finlandia e #Svezia hanno chiesto formalmente l’ade… - ilfoglio_it : Nel giorno in cui la Finlandia chiede formalmente di aderire alla Nato, la visita della premier Sanna Marin in Ital… - Adnkronos : #Finlandia nella #Nato, le parole della premier Sanna Marin dopo l'incontro con #Draghi: 'Contribuiremo alla sicure… - eia58 : RT @baffi_francesco: L'attuale premier finlandese Sanna Marin e la futura premier italiana. -