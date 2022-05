Questa foto di Zelensky rivela tutto: cosa farà ora Shevchenko per ordine del presidente ucraino (Di mercoledì 18 maggio 2022) Andriy Shevchenko è sempre più in prima linea nella guerra tra Ucraina e Russia. L'ex attaccante del Milan di fatto si è schierato senza se e senza ma con il presidente Zelensky e lo sta sostenendo in tutte le iniziative diplomatiche. Iniziative che di fatto vengono declinate con diversi ruoli in giro per il mondo. E in questo quadro di grande attivismo da parte dell'ex rossonero, è arrivata la nomina ad ambasciatore per l'Ucraina nel mondo. Ad annunciarlo è stato proprio il presidente Zelenesky che su Twitter ha ufficializzato la nomina dell'ex giocatore. Il presidente ucraino ha di fatto lanciato il nuovo ruolo di Shevchenko con una foto sui social in cui lo stesso Zelensky è abbracciato a Sheva, ex attaccante di Dinamo Kiev, Milan e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Andriyè sempre più in prima linea nella guerra tra Ucraina e Russia. L'ex attaccante del Milan di fatto si è schierato senza se e senza ma con ile lo sta sostenendo in tutte le iniziative diplomatiche. Iniziative che di fatto vengono declinate con diversi ruoli in giro per il mondo. E in questo quadro di grande attivismo da parte dell'ex rossonero, è arrivata la nomina ad ambasciatore per l'Ucraina nel mondo. Ad annunciarlo è stato proprio ilZelenesky che su Twitter ha ufficializzato la nomina dell'ex giocatore. Ilha di fatto lanciato il nuovo ruolo dicon unasui social in cui lo stessoè abbracciato a Sheva, ex attaccante di Dinamo Kiev, Milan e ...

