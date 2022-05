Pomezia, il Sindaco incontra la giovane campionessa regionale di Ginnastica artistica (Di mercoledì 18 maggio 2022) Pomezia – Il Sindaco Adriano Zuccalà e l’Assessore Giuseppe Raspa hanno incontrato la giovanissima rivelazione della Ginnastica artistica Flavia Pecorella, classe 2012, vincitrice del Campionato regionale di Ginnastica artistica organizzato da ENDAS. Dopo aver praticato pattinaggio artistico e danza acrobatica, a ottobre 2021 Flavia e la sorella Giordana cominciano ad allenarsi alla trave, a corpo libero e nel volteggio sotto la guida degli insegnanti del team Europaradise Myriam Fanucci e Eros Pelle. Dopo soli sei mesi di attività, il 24 aprile scorso la nostra piccola concittadina è salita sul gradino più alto del podio aggiudicandosi il titolo di campionessa regionale. Nella stessa competizione la sorella Giordana, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 18 maggio 2022)– IlAdriano Zuccalà e l’Assessore Giuseppe Raspa hannoto la giovanissima rivelazione dellaFlavia Pecorella, classe 2012, vincitrice del Campionatodiorganizzato da ENDAS. Dopo aver praticato pattinaggio artistico e danza acrobatica, a ottobre 2021 Flavia e la sorella Giordana cominciano ad allenarsi alla trave, a corpo libero e nel volteggio sotto la guida degli insegnanti del team Europaradise Myriam Fanucci e Eros Pelle. Dopo soli sei mesi di attività, il 24 aprile scorso la nostra piccola concittadina è salita sul gradino più alto del podio aggiudicandosi il titolo di. Nella stessa competizione la sorella Giordana, ...

