IX Edizione del Progetto Young al Centro Commerciale Euroma2 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tonano le iniziative a carattere educativo e sociale, organizzate da Euroma2 e rivolte al mondo della scuola per sensibilizzare le future generazioni in tema di educazione civica. Al via, dal 16 al 20 Maggio, la IX Edizione del "Progetto Young", che coinvolge le classi quinte delle scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado di Roma. Un Progetto, nato con lo scopo di diffondere tra i più giovani le principali nozioni di primo soccorso e di sicurezza stradale, per aumentare la consapevolezza delle nostre azioni fin dai primi anni e insegnare a rispettare le regole di una corretta educazione civica fin da piccoli. Progetto Young, laboratorio di buone regole "Siamo particolarmente lieti – dichiara il Presidente del Consorzio Euroma2 Davide ...

