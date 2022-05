Highlights e gol Eintracht Francoforte-Glasgow Rangers 6-5 dopo rigori: finale Europa League (VIDEO) (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Eintracht Francoforte-Glasgow Rangers, finale dell’Europa League 2021/2022. A Siviglia partita equilibrata e piacevole anche se nella prima frazione di gioco le squadre sono bloccate e le emozioni stentano ad arrivare. La partita si stappa nella ripresa quando Aribo approfitta di una follia generale della difesa tedesca e batte Trapp. Ma l’Eintracht reagisce e trova il gol del pareggio: cross di Kostic dalla sinistra, Borrè anticipa tutti e fa 1-1. Diverse le occasioni da una parte all’altra ma si va ai supplementari dove Trapp compie un intervento semplicemente straordinario al 117?. E allora si va ai rigori. Dove a sbagliare è Aaron Ramsey, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ildei gol e deglididell’2021/2022. A Siviglia partita equilibrata e piacevole anche se nella prima frazione di gioco le squadre sono bloccate e le emozioni stentano ad arrivare. La partita si stappa nella ripresa quando Aribo approfitta di una follia generale della difesa tedesca e batte Trapp. Ma l’reagisce e trova il gol del pareggio: cross di Kostic dalla sinistra, Borrè anticipa tutti e fa 1-1. Diverse le occasioni da una parte all’altra ma si va ai supplementari dove Trapp compie un intervento semplicemente straordinario al 117?. E allora si va ai. Dove a sbagliare è Aaron Ramsey, ...

Advertising

SerieA : HIGHLIGHTS | @RafaeLeao7 e un gol pazzesco di @TheoHernandez fanno esplodere di gioia San Siro! ??????… - Pall_Gonfiato : #EintrachtRangers 5-6 dcr (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): #Borré decisivo, #Ramsey sbaglia il rigore e condanna gli scozzesi - manuelfazio1 : Virtus Entella-Palermo 1-2: gol e highlights | In gol Luperini, il solit... - luchino_____ : @TheLastDuivel Io ho visto pure gli highlights di EL ultimamente (si), I gol che faceva erano pure veramente belli, boh - MarcoM267 : RT @diohakane: Io gli highlights di Lazio Inter 4-2 del 2002 li ho visti tanto tempo fa e non me li ricordavo, li ho riguardati e mi è venu… -