Giro d’Italia | a Reggio Emilia Simone Consonni chiude terzo | è il primo podio bergamasco

È sfuggita per un paio di centimetri la prima affermazione al Giro d'Italia per Simone Consonni (Cofidis): il 27enne di Brembate di Sopra ha infatti chiuso in terza posizione l'undicesima tappa della Corsa Rosa vinta da Alberto Dainese (Team DSM). La frazione, caratterizzata nella prima parte dalla fuga di Filippo Tagliani (Drone Hopper) e Luca Rastelli (Bardiani-CSF), si è infatti decisa in una volata particolarmente avvincente. Le squadre dei principali velocisti hanno infatti provato a lanciare i favoriti della vigilia fra i quali Arnaud Demare (Groupama-FDJ) e Mark Cavendish (Quick Step) che hanno però patito il lungo rettilineo che ha accompagnato i corridori sul traguardo di Reggio Emilia. Sull'arrivo Emiliano è così emerso Dainese che ha saputo rimontare il ...

