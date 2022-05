Gas russo, la Commissione Ue avverte Eni: «Pagare in rubli viola le sanzioni». Timmermans come Draghi: «Meno soldi per Putin se spegniamo i condizionatori» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ieri, 17 maggio, Eni ha annunciato l’apertura di due conti bancari, uno in euro e uno in rubli, presso la Gazprom Bank, sottolineando come la decisione fosse il giusto compromesso per adempiere agli obblighi contrattuali per le forniture di gas senza violare le sanzioni internazionali nei confronti della Russia. Oggi, il vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans, rispondendo a una domanda sulla modalità adottata dal gruppo italiano, torna a ribadire che «Pagare in rubli significa violare le sanzioni. Ed è una violazione anche dei contratti stipulati che prevedono in quale valuta Pagare. I contratti indicano euro o dollari, mai rubli». Continua dunque a non ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ieri, 17 maggio, Eni ha annunciato l’apertura di due conti bancari, uno in euro e uno in, presso la Gazprom Bank, sottolineandola decisione fosse il giusto compromesso per adempiere agli obblighi contrattuali per le forniture di gas senzare leinternazionali nei confronti della Russia. Oggi, il vicepresidente dellaUe, Frans, rispondendo a una domanda sulla modalità adottata dal gruppo italiano, torna a ribadire che «insignificare le. Ed è unazione anche dei contratti stipulati che prevedono in quale valuta. I contratti indicano euro o dollari, mai». Continua dunque a non ...

